İngiliz sağlık çalışanları ayaklandı! Hükümeti protesto etti

ALKIŞLI DESTEK

İngiltere'de salgın süresince halk Başbakan Boris Johnson öncülüğünde her perşembe yerel saatle 20.00'de sağlık çalışanlarını bulundukları yerde alkışlamıştı.

Ülkede sağlık çalışanları için maske ve benzeri kişisel koruyucu ekipman eksikliği kriz haline gelmişti. Stokların hızla eridiği İngiltere'ye Türkiye de ekipman yardımında bulunmuştu.

Başbakan Johnson Kovid-19 teşhisiyle İngiliz parlamentosunun karşısında yer alan St Thomas Hastanesinde, bir kısmı yoğun bakımda olmak üzere yaklaşık bir hafta tedavi görmüştü.

Salgının başlangıcında hükümetin sürecin 20 binin altında ölümle atlatılmasının başarı olacağını ilan ettiği ülkede, resmi verilere göre toplam ölü sayısı 45 bin 961'e ulaştı.

Kaynak: AA