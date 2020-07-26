Son dakika: Suriye'nin İdlib kentinde bombalı saldırı
Son dakika haberleri... Suriye'nin İdlib bölgesinde bomba yüklü motosikletle terör saldırısı düzenlendi. İdlib'deki bombalı saldırıda 9 kişinin yaralandığı açıklandı.
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Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 9 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Cela Caddesi'nde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlama sonucu 9 sivil yaralanırken, çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.
Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale edildi.