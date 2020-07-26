26 Temmuz 2020, Pazar
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ABD'de uçak kazasında 3 kişi öldü

'nin eyaletinde küçük bir uçağının düşmesi sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düşmesi sonucu 3 ev zarar görürken, evlerden birinde bulunan yaşlı bir kadın da yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2020
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ABD'de uçak kazasında 3 kişi öldü

ABD'nin Utah eyaletinde küçük bir uçağının düşmesi sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan habere göre, Salt Lake City'de 6 kişiyi taşıyan küçük Piper PA-32 tipi bir uçak düştü.

Kazada pilotun yanı sıra bir bebek ve bir kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Uçağın düşmesi sonucu 3 ev zarar görürken, evlerden birinde bulunan yaşlı bir kadın da yaralandı.

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