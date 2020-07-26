İnsan kaçakçılığı yapan örgüte 12 ilde operasyon!

Atakan IRMAK / SABAH

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Doğu illerinden alıp, tır ve kamyon kasalarına doldurdukları yabancı uyruklu şahısları, çeşitli güzergâhları kullanarak Avrupa ülkelerine kaçırmaya çalışan (M.B.) isimli şahsın liderliğindeki Organize suç örgütüne (12) ilde eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan baskınlarla İstanbul'da (43), Tekirdağ'da (7), Balıkesir (2), Bursa (1), Edirne (1), Isparta (1), Manisa (1), Muğla (1), Malatya (1), Nevşehir (1), Rize (1), Trabzon (1) olmak üzere toplam 61 Organize Suç Örgütü üyesi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden (43) tutuklanarak cezaevine sevk edilirken (18) şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 AY TEKNİK TAKİBE ALINDI

Bir ihbarı değerlendiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele ekipleri (M.B.) isimli kişinin bağlantıların mercek altına aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde (M.B.)'nin bütün bağlantılarını ortaya çıkaran ekipler şahsın yurt dışı bağlantılı ve örgütlü olarak Göçmen Kaçakçılığı yapan bir şebekeyi yönettiğini tespit etti.

HEDEFLER TEK TEK BELİRLENDİ

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile mücadele ekipleri belirledikleri hedefleri gece gündüz takibe başladı. Şüphelilerin hareketlerini ve sevk güzergâhlarını kontrol altına alan ekipler, çeşitli tarihlerde Organize Suç Örgütüne yönelik düzenledikleri 17 ayrı operasyonla 30 şüpheli şahıs gözaltına alırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan 23 araca ise el konuldu.

BAĞLANTILAR TESPİT EDİLİNCE ŞEBEKEYE OPERASYON

Jandarma ekiplerince ara dönemlerde yapılan operasyonlar ve (7) ay devam eden teknik ve fiziki takip ile şebekenin yapılanması deşifre edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şebekeyi çökertmek için (12) ilde eş zamanlı operasyon icra edildi. Operasyon ile İstanbul'da (43), Tekirdağ'da (7), Balıkesir (2), Bursa (1), Edirne (1), Isparta (1), Manisa (1), Muğla (1), Malatya (1), Nevşehir (1), Rize (1), Trabzon (1) olmak üzere toplam (61) örgüt üyesi gözaltına alınırken, (2) adet ruhsatsız silah ile örgüt üyelerinin kullandığı çok sayıda telefona el konuldu.

Yapılan operasyonlarla yasadışı yollardan ülkemize giriş yapmış çok sayıda göçmenin sınır dışı edilmesi sağlandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen (18) şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken (43) şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebekenin yurtdışından bağlantılı oldukları şahısların yakalanması için uluslararası çalışmaların devam ettiği öğrenildi.