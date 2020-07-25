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Zürih Havalimanı'na asılan afişteki haritadan Türkiye'yi sildiler!

'nda koronavirüs pandemisiyle alakalı bilgilendirme afişinde  yok sayılarak haritadan silindi. () ise daha önce 42 ülkeye seyahat edenlere 'ye geri dönüşte 10 günlük karantina şartı koymuştu. Türkiye ise açıklanan 42 "" arasında yer almıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Zürih Havalimanı'na asılan afişteki haritadan Türkiye'yi sildiler!

Zürih Havalimanı'nda seyahat edilecek ülkelerdeki karantina durumu hakkında bilgi afişini inceleyenler garip bir durumla karşılaştı. Türkiye'nin haritadan silinmesiyle Karadeniz ile Akdeniz'in birleştiğini görenler şaşkınlıklarını havalimanı yetkililerine bildirdi. Zürih Havalimanı'nda seyahat edenleri Karantina mecburiyeti hakkında bilgi vermesi planlanarak asılan plakat'ta bulunan haritada Türkiye yok sayılarak Dünya haritasından silindi.

TÜRKİYE "RİSKLİ ÜLKELER" ARASINDA YER ALMIYOR

Federal Sağlık Dairesi (BAG) ise daha önce 42 ülkeye seyahat edenlere İsviçre'ye geri dönüşte 10 günlük karantina şartı koymuştu. Türkiye ise açıklanan 42 "Riskli Ülkeler" arasında yer almıyor.

Havalimanı yetkilileri konuyla ilgili, Türkiye'ye karşı herhangi bir kastın olmadığını grafiker hatası fark edilemediğini ve söz konusu afişlerin kısa sürede yenileriyle değiştirileceği ifade ettiler.



PLAKATLAR DÜZELTİLECEK

Zürih Havalimanı Sözcüsü Bettina Kunz, grafiğin yapılırken ülkelerin renklerle ayrılırken, Türkiye'nin renklendirilmediği için haritada yok sayıldığını belirtti. Kunz ayrıca plakatların düzeltileceğini söyledi.

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