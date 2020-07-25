25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Xavi'nin corona virüs testi pozitif çıktı!

Son dakika haberine göre; ekibi 'ı çalıştıran , hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Xavi'nin corona virüs testi pozitif çıktı!

Katar ekiplerinden Al Sadd'ın teknik direktörü Xavi, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İspanyol çalıştırıcı, "Birkaç gün evvel Kovid-19 testim pozitif çıktı. Ne mutlu ki sağlığım mükemmel ama protokol gereği karantinada kalacağım." ifadelerini kullandı.

Al Sadd'ın bugün Al Kohr ile oynayacağı müsabakada takımın başında David Prats yer alacak.

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