Son dakika: Rusya ile Türkiye arasında uçuşlar 1 Ağustos'ta başlayacak

Corona virüs salgınındaki normalleşme adımları havacılık ve turizm sektörü için de tek tek atılıyor. Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. Rusya'dan uçuşlar, 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlayacak.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bugün düzenlenen kabine toplantısında, Rusya'nın uluslararası uçuşlarının 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu

Rus haber ajansı TASS'taki habere göre, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bugün düzenlenen kabine toplantısında, Rusya'nın uluslararası uçuşlarının 1 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. Mişustin, "Uluslararası uçuşların sürdürülmesine karar verildi" ifadelerini kullandı ve uçuşların Moskova, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu kentinden başlayacağını belirtti.