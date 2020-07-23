Türkiye-Rusya arasın hava yolu ne zaman açılacak? Flaş iddia

Rus havayolu şirketi Aeroflot, yeni aydan itibaren günde Moskova'dan Türkiye'ye iki, St.Petersburg'tan bir sefer gerçekleştirecek. Dört aylık karantina sürecinden sonra başlayacak Türkiye uçuşlarında bilet ücreti ciddi zam görmeden tek yön 14 bin ruble (yaklaşık 1.350 TL) olacak.

RUS VATANDAŞLARI TARAFINDAN BÜYÜK İLGİYLE KARŞILANMIŞTI

Rusya ile Türkiye arasında hava yolu ulaşımının açılması hususunda iki ülke yetkili kurumları arasında görüş birliğine varıldığı 15 Temmuz tarihinde Türkiye tarafından ilan edildiğinde yaz tatili özlemi çeken Rus vatandaşları tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı.

RUSYA'DA KORONAVİRÜS VAKALARI YÜKSEK SEVİYEDE DEVAM EDİYOR

Hürriyet'in haberine göre; Öte yandan Rusya'da koronavirüs vakaları yüksek seviyede devam ediyor. Rusya'da 22 Temmuz tarihinde günlük vaka sayısı 5 bin 862 olarak gerçekleşti. Bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 165 oldu. Salgının yayılmasında ABD, Brezilya ve Hindistan'ın ardından dördüncü sırada yer alan Rusya'da toplam vaka sayısı 789 bin 190 kişi olarak kayıtlara geçmiş durumda.