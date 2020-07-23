23 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Nijerya'da akaryakıt tankerinde korkunç patlama! 20 ölü

Nijerya'da akaryakıt tankerinde korkunç patlama! 20 ölü

ülkesi 'nın Delta eyaletinde, seyir halindeki bir tankerin devrilmesi üzerine meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.07.2020
ABONE OL
Nijerya'da akaryakıt tankerinde korkunç patlama! 20 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Delta eyaletinin Benin-Sapele kara yolunda akaryakıt taşıyan bir tankerin devrilmesinin ardından patlama meydana geldi.

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Olayda yaklaşık 10 araç kül olurken, çevredeki evler zarar gördü.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Delta Eyaleti Polis Sözcüsü Onome Onowakpoyeya, bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, durumun kontrol altına alındığını söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA