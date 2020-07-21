21 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya’da 'kurt adam’ lakaplı seri katil Mikhail Popkov'dan "83 kadın öldürdüm" itirafı

Rusya’da 'kurt adam’ lakaplı seri katil Mikhail Popkov'dan "83 kadın öldürdüm" itirafı

’da ‘’ lakabıyla bilinen isimli seri katilin bugüne kadar 200’e yakın kadını öldürdüğü iddiaları ülkede büyük infiale yol açtı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
ABONE OL
Rusya’da 'kurt adam’ lakaplı seri katil Mikhail Popkov'dan 83 kadın öldürdüm itirafı

'da '' lakabıyla tanınan isimli , mahkemede bugüne kadar 83 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

Kan donduran olayla ilgili Rus polisinin yaptığı açıklamada seri katilin bu güne kadar öldürdüğü kadın sayısının 200'e yakın olabileceğini iddia etti.

Seri katilin 1992 yılından 2010'a kadar 81 kadını öldürdüğü tespit edilirken, 2019 yılında iki kadının daha öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

ÖNCE TECAVÜZ ETTİ, SONRA DA İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜ

Kurt adam' lakabıyla tanınan Mikhail Popkov adlı seri katilin kadınları öldürmeden önce onlara tecavüz ettiği daha sonra da, tornavida, balta ve beyzbol sopasıyla kurbanlarını öldürdüğü belirtildi.Olayın ortaya çıkması ülkede infiale yol açtı.

Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı CHP’li çıktı PINAR GÜLTEKİN’İ ÖLDÜREN CEMAL METİN AVCI CHP’Lİ ÇIKTI
Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı CHP’li çıktı

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA