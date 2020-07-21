Rusya’da 'kurt adam’ lakaplı seri katil Mikhail Popkov'dan "83 kadın öldürdüm" itirafı

Rusya'da 'Kurt adam' lakabıyla tanınan Mikhail Popkov isimli seri katil, mahkemede bugüne kadar 83 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

Kan donduran olayla ilgili Rus polisinin yaptığı açıklamada seri katilin bu güne kadar öldürdüğü kadın sayısının 200'e yakın olabileceğini iddia etti.