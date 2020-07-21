Son dakika: İran'da Kovid-19 salgınından bu yana en yüksek ölüm oranı...
Son dakika haberi; Geçtiğimiz günlerde koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci pik seviyesini gören İran'dan korkutan gelişme yaşandı. Pandeminin başlangıcından bu yana bir gün içerisinde hayatını kaybeden kişi sayısında en yüksek rakam görüldü. İşte 21 Temmuz Salı gününe ait açıklanan koronavirüs verileri ve İran'daki son durum...
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Covid-19 salgınında bir günde, 2 bin 625 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Lari, böylece Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 14 bin 634'e, vaka sayısının da 278 bin 828'e çıktığını aktardı.
Hastalardan 3 bin 589'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 242 bin 351 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.
Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 201 bin 958 olduğu bilgisini paylaştı.
Lari ayrıca Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Buyer Ahmed'in de "riskli bölgeler" olduğunu sözlerine ekledi.
BİR GÜNDE EN YÜKSEK ÖLÜM RAKAMINA ULAŞILDI
İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 229 kişinin yaşamını yitirmesiyle günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi.
İran'da salgın nedeniyle 5 Temmuz'da 163, 9 Temmuz'da da 221 kişi ile bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedilmişti.