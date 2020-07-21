Son dakika: İran'da Kovid-19 salgınından bu yana en yüksek ölüm oranı...

Hastalardan 3 bin 589'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 242 bin 351 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 201 bin 958 olduğu bilgisini paylaştı.