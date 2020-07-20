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ABD'de bu kez işçiler greve başladı

Irkçılık vahşetinin her geçen gün arttığı 'de, 20'den fazla kentte işçiler greve başladı. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı ayaklanan işçiler, çalışma saatlerinin iyileştirilmesini istedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
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ABD'de bu kez işçiler greve başladı

ABD'de 20'den fazla kentte işçiler ırkçılık ve ayrımcılığa karşı greve giderek çalışma şartlarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi.

"SİYAHLARIN HAYATI İÇİN GREV"

"Siyahların hayatı için grev" adıyla anılan protestolar, işçi sendikaları, sosyal ve ırksal adalet örgütleri tarafından organize edildi.

Protestolara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında evlerinden çalışamayan sağlık, ulaşım ve gıda gibi sektörlerde faaliyet gösterin çok sayıda işçi destek verdi.

New York'un Manhattan bölgesindeki Trump Uluslararası Oteli dışında da gösteri düzenlendi.

Göstericiler polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden siyahiler için saygı duruşunda bulundu.

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