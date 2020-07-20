Brezilya'da iki bakanda koronavirüs tespit edildi

Kendini iyi hissettiğini belirten Lorenzoni, kendisini karantinaya aldığını ve evinden çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Eğitim Bakanı Milton Ribeiro da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, tedavi altında olduğunu ve uzaktan çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Bolsonaro'nun kabinesinden daha önce 3 bakanda daha Kovid-19 tespit edilmişti.

Dünyada, ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da, Kovid-19 nedeniyle 79 bin 488 kişi yaşamını yitirdi.