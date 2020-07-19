Nijerya'da silahlı saldırıda 16 asker öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 16 asker hayatını kaybetti.

Adını vermek istemeyen askeri yetkiliden alınan bilgiye göre, Katsina eyaletine bağlı Shimfida bölgesinde, askerlerin üzerine ateş açıldı.

Saldırıda 16 asker öldü, 28 asker yaralandı.

Batı Afrika Barış Ağı 2020 raporuna göre, Katsina eyaletinde şimdiye kadar silahlı çetelerin düzenlediği saldırılarda 2 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 33 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.