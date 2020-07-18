ABD koronavirüste rekor üstüne rekor kırarken Trump'tan flaş rest

ABD merkezli haber sitesi The Hill'in haberine göre Trump, Fox News'te pazar günü yayınlanacak program için verdiği röportajda, maske takmanın gerekliliği ile ilgili, ''Ben buna inanmıyorum. Ulusal çapta maske takma zorunluğunu onaylamayacağım.'' açıklamasını yaptı.