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ABD koronavirüste rekor üstüne rekor kırarken Trump'tan flaş rest

, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 78 bin 695 artışla günlük yeni bir rekor kırarak, 3 milyon 698 bin 358'e ulaştı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 950 artarak, 141 bin 150'ye çıktı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD Başkanı , yeni tip (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde ulusal çapta bir maske zorunluluğunu onaylamayacağını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.07.2020 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
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ABD koronavirüste rekor üstüne rekor kırarken Trump'tan flaş rest

ABD merkezli haber sitesi The Hill'in haberine göre Trump, Fox News'te pazar günü yayınlanacak program için verdiği röportajda, maske takmanın gerekliliği ile ilgili, ''Ben buna inanmıyorum. Ulusal çapta maske takma zorunluğunu onaylamayacağım.'' açıklamasını yaptı.

ABD koronavirüste rekor üstüne rekor kırarken Trump'tan flaş rest

İnsanların belirli bir özgürlüğe sahip olmalarını istediğini belirten ABD Başkanı, halk sağlığı yetkililerinin başlangıçta, sağlıklı bireylerin maske takmasına gerek olmadığı yönündeki açıklamalarına da değindi.

ABD koronavirüste rekor üstüne rekor kırarken Trump'tan flaş rest

Sunucunun, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) 4 ila 6 hafta arasında herkesin maske takması halinde ülkedeki salgının kontrol altına alınabileceği yönündeki açıklamasını hatırlatması üzerine Trump, ''Bu açıklama ile aynı fikirde değilim.'' şeklinde konuştu.

ABD koronavirüste rekor üstüne rekor kırarken Trump'tan flaş rest

Maske takmanın da sağlık açısından başka problemler oluşturabileceğine değinen Trump, ''Genel cerrahımız Dr. Fauci ve birçok kişi de 'Maske takmayın.' diyor. Ama birden 'Herkes maske takmak zorunda.' deniliyor.'' ifadesine yer verdi.

ABD koronavirüste rekor üstüne rekor kırarken Trump'tan flaş rest

CDC nisan ayında belirti göstermeyen hastalardan virüs bulaşabileceğini, bunun için herkesin yüz maskesi kullanması gerektiğini açıklamıştı.

ABD koronavirüste rekor üstüne rekor kırarken Trump'tan flaş rest

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows da 6 Temmuz'da, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ulusal çapta maske takma zorunluluğu getirmeyeceklerini, bu kararı eyaletlerin vereceğini bildirmişti.

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