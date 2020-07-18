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Ruhani'den korkutan koronavirüs açıklaması: 35 milyon İranlı tehlike altında

30 ila 35 milyon İranlının daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanabileceğini bildirdi. İran'da şu ana kadar 14 bin civarında kişinin hayatını kaybettiğini ve 200 bin civarında kişinin hastaneye yatırıldığını hatırlatan Ruhani, halka, kurallara uyarak salgınla mücadeleye yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.07.2020 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
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Ruhani'den korkutan koronavirüs açıklaması: 35 milyon İranlı tehlike altında

Başkent Tahran'daki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Ruhani, ülkesinde 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani'den korkutan koronavirüs açıklaması: 35 milyon İranlı tehlike altında

İran Sağlık Bakanlığının raporuna göre ülkede şu ana kadar yaklaşık 25 milyon kişinin Kovid-19'a yakalandığını aktaran Ruhani, "Önümüzdeki aylarda 30 ila 35 milyon İranlı daha Kovid-19'a yakalanma riskiyle karşı karşıya." dedi.

Ruhani'den korkutan koronavirüs açıklaması: 35 milyon İranlı tehlike altında

Kovid-19'un risk teşkil etmeyi sürdüreceğini belirten Ruhani, ülkede gelecek aylarda salgın nedeniyle hastaneye yatırılacakların da 2 kat artmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Ruhani'den korkutan koronavirüs açıklaması: 35 milyon İranlı tehlike altında

İran'da şu ana kadar 14 bin civarında kişinin hayatını kaybettiğini ve 200 bin civarında kişinin hastaneye yatırıldığını hatırlatan Ruhani, halka, kurallara uyarak salgınla mücadeleye yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

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