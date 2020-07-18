Ruhani'den korkutan koronavirüs açıklaması: 35 milyon İranlı tehlike altında

İran Sağlık Bakanlığının raporuna göre ülkede şu ana kadar yaklaşık 25 milyon kişinin Kovid-19'a yakalandığını aktaran Ruhani, "Önümüzdeki aylarda 30 ila 35 milyon İranlı daha Kovid-19'a yakalanma riskiyle karşı karşıya." dedi.