Malezyalı babadan dehşete düşüren davranış! 4 çocuğun tehlikeli sularda ölümle dansı!

Kendisini vahşi hayvanlardan korumak ve ve güvende tutmak insanın doğasında vardır. Ancak bazı insanlar ölümü göze alıp yırtıcı hayvanlara yaklaşabilme cesaretini gösterirler. Bu haberin kahramanları ise 4 küçük çocuk ve dev bir timsah. Dehşete düşüren görüntü Malezya'dan.