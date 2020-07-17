Malezyalı babadan dehşete düşüren davranış! 4 çocuğun tehlikeli sularda ölümle dansı!
Malezyalı babadan inanılmaz yöntem! Malezya'da bir baba, 4 çocuğunu nehirde dev timsahla yalnız bıraktı. Çocuklarının ölümle oyununu sosyal medyadan paylaşan baba dehşete düşürdü.
Kendisini vahşi hayvanlardan korumak ve ve güvende tutmak insanın doğasında vardır. Ancak bazı insanlar ölümü göze alıp yırtıcı hayvanlara yaklaşabilme cesaretini gösterirler. Bu haberin kahramanları ise 4 küçük çocuk ve dev bir timsah. Dehşete düşüren görüntü Malezya'dan.
Malezya'da 4 çocuk nehirde yüzerken dev bir timsahla karşılaşıyor. Ancak çocuklar timsahtan korkmak yerine onunla oynamaya başlıyor.
Timsahla ölümüne oyun oynayan çocukları videoya alan ise babaları.
Hayvana korkusuz bir şekilde dokunan çocuklar bir süre sonra timsahın üzerine de çıkıyor.
İşi daha da ilginç kılan şey ise timsahın bu sırada çocuklara herhangi saldırgan bir davranışta bulunmaması.
Çocuklarını olası ölümle sonuçlanabilecek bir tehlikeye atan baba ise çektiği videoyu bir de üstüne sosyal medyada paylaşıyor. Görüntüle karşısında dehşete düşen sosyal medya kullanıcıları ise paylaşılan görüntülere ve evlatlarını ölümün kucağına atan babaya tepki gösterdiler.