17 Temmuz 2020, Cuma
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ABD polisinden engelli vatandaşa şiddet

Son dönemde ırkçı cinayetleriyle gündemden düşmeyen , bu kez de engelli bir vatandaşlarına şiddet uyguladı. Kontrolü kaybeden ABD polisi, tekerlekli sandalyeden düşürdükleri engelli adamı tartakladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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ABD polisinden engelli vatandaşa şiddet

ABD'li siyahi Geroge Floyd'un ırkçılığa maruz kalarak polis şiddetiyle öldürülmesi üzerine tüm dünyada ırkçılık karşıtı gösteriler hızla yayıldı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, ırkçılık karşıtı protestocular, polis şiddetine ve ırkçılığa tepki göstermeye devam ediyor.

ENGELLİ SİYAHİYE POLİS ŞİDDETİ

Los Angeles'ta düzenlenen ırkçılık karşıtı bir protestoda ise, engelli siyahi protestocunun polis tarafından darbedildiği görüldü.

ŞİDDET ANLARI CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Elindeki cop ile engelli protestocuya saldıran polis, protestocuyu önce yere atıyor, ardından şiddet uygulamaya devam ediyor. Yerde sürüklenen protestocuya onlarca polis aynı anda saldırıyor. İki polisin kollarından tutarak sıkıştırdığı engelli protestocu zor anlar yaşıyor.

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