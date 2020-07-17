Macron Türk düşmanlığı peşinde koşarken borsada batıyor
Avrupa'da günlerdir devam eden borsa düşüşü toparlanmaya başlarken, Fransa'daki çakılma devam etti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,31 azalarak 5.069,42 puana geriledi.
Avrupa borsaları günü Fransa hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artışla 372,71 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 değer kazanarak 6.290,3 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35 artarak 12.919,61 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 yükselerek, 20.419,39 puana çıktı.
Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,31 azalarak 5.069,42 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.01 itibarıyla yüzde 0,47'lik artışla 1,144 seviyelerinde bulunuyor.
2 GÜNDÜR ÇAKILIYORLAR
İtalya dışındaki Avrupa ülkelerinde borsa gerileme gösterdi. İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler borsada çakılırken, günü düşüşle tamamladırlar.
Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 azalarak 372,13 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 kayıpla 6.250,69 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43 düşerek 12.874,97 puana ve Fransa'da CAĞ 40 endeksi yüzde 0,46 değer kaybederek 5.085,28 puana geriledi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,37 kazançla 20.356,09 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,16'lık artışla 1,143 seviyelerinde bulunuyor.