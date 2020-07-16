Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
İtalya dışındaki Avrupa ülkelerinde borsa gerileme gösterdi. İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler borsada çakılırken, günü düşüşle tamamladırlar.
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Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 azalarak 372,13 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 kayıpla 6.250,69 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43 düşerek 12.874,97 puana ve Fransa'da CAĞ 40 endeksi yüzde 0,46 değer kaybederek 5.085,28 puana geriledi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,37 kazançla 20.356,09 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,16'lık artışla 1,143 seviyelerinde bulunuyor.