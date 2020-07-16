İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan Zarif, İran ile Çin arasında görüşmeleri devam eden 25 yıllık anlaşma ve bu çerçevede ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili müzakere aşamasında olduklarını ve anlaşmada yasal taahhütlerin yer alması halinde bunu Meclis'e sunacaklarını aktaran Zarif, görüşmelerin yasama organından gizli yapılmadığını ifade etti.