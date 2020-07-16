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Türkiye'den KKTC'ye yangın söndürme helikopteri! Bakan Dursun Oğuz'dan teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, tarafından KKTC'ye söndürme helikopteri konuşlandırıldığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Türkiye'den KKTC'ye yangın söndürme helikopteri! Bakan Dursun Oğuz'dan teşekkür

Bakan Oğuz, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye teşekkür ederken, "Ülkemizin orman yangınlarına müdahalede her zaman eksikliği hissedilen yangın söndürme helikopteri talebimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından ülkemize konuşlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Oğuz, bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

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