Son dakika: Donald Trump hazmedemedi! Brad Parscale'yı hemen görevden aldı

Stepien yaptığı ilk açıklamada ise, "Başkan Trump'a hizmet etmeye devam etmek bir onurdur. Böylece Amerika asıl gündemine ikinci dönemde de devam edebilir. Kampanyaya öncülük ederken, ülke çapındaki eyaletlerde bulunan tüm ortaklarımızla birlikte çalışacağım. Başkanın yeniden seçilmesini sağlamak için tüm çabalarımızı koordine edeceğim. Bu konuda Brad Parscale'i desteklemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Eski New Jersey Valisi Chris Christie'nin başarılı 2009 kampanyasını yöneten Stepien, ABD'nin en iyi danışman ve siyasi operatörlerinden birisi olarak kabul ediliyor.