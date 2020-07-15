15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'den Ayasofya Camii açıklaması ve Başkan Erdoğan'a çağrı

'ın önde gelen Sünni alimlerinden , Ayasofya'nın ibadete açılması kararı nedeniyle , halkı ve tüm Müslümanları tebrik etti. İsmailzehi, "Ayasofya'da yeniden namaz kılınması ve Allah'ın evlerinden birinin ihya edilmesi, dünyanın en uzak köşesindekiler dahil tüm Müslümanları mutlu etmiştir" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'den Ayasofya Camii açıklaması ve Başkan Erdoğan'a çağrı

Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan Ehli Sünnet Cuma İmamı İsmailzehi'nin ofisinden Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamasında İsmailzehi, "Saygıdeğer Türkiye Cumhurbaşkanı, Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki kararı imzaladı. Şimdi Ayasofya Camisi'nde ezan sesleri yükseliyor. Bu tarihi ve muazzam bir gelişmedir. Ayasofya'da yeniden namaz kılınması ve Allah'ın evlerinden birinin ihya edilmesi, dünyanın en uzak köşesindekiler dahil tüm Müslümanları mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI

İsmailzehi, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye halkı ve tüm Müslümanları tebrik ederek buranın daima cami kalması temennisinde bulundu.

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