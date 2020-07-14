Asya ülkelerinde korkutan koronavirüs tablosu!
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 575 bin 627’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 23 bin 727’ye yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 1979 yeni vaka tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 575 bin 627'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1979 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 253 bin 604'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 54 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 320'ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 170 bin 656 kişinin de iyileştiği belirtildi.
HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 907 BİN 645'e YÜKSELDİ
Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 907 bin 645'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 23 bin 727 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 572 bin 112 kişinin ise iyileştiği açıklandı.
SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 46 BİN 283
Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 46 bin 283'e ulaşırken; toplamda 42 bin 541 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.
ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 76 BİN 981
Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 656 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 76 bin 981 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 36 bin 689 kişinin iyileştiği açıklandı.
FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 57 BİN 6 KİŞİ ENFEKTE
Filipinler'de ise salgında toplamda 57 bin 6 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 20 bin 371 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1599 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.
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