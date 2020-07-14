ABD'de “TikTok” paniği! Trump duyurdu...
ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya uygulaması TikTok'u yasaklayabileceği mesajı sonrası yüksek takipçili uygulama kullanıcıları panikledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in koronavirüs sürecini yönetiş şekline misilleme olarak yönetiminin ABD'de kısa video uygulaması TikTok'u yasaklamayı değerlendirdiğini söylemişti.
Gelişmelerin ardından uygulamada 2 milyonun üstünde takipçiye sahip olan Parker Pannell, beğeni ve görüşlerin sıfıra döndüğüne yönelik arkadaşından aldığı bir çağrı sonrası takipçilerine canlı yayın açtı.
CNN Business'a konuşan Pannell, takipçilerinden kendisine ait diğer sosyal medya uygulamalarını takip etmelerini istedi.
Pannell aynı zamanda takipçilerinin de panik durumda olduklarını belirtti.
TikTok ise "Virginia'daki sunucularımızda normalden daha yüksek trafik nedeniyle geçici hizmet kesintilerine neden olduğu" açıklamasını yaptı.
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