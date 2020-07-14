ABD'de “TikTok” paniği! Trump duyurdu...

CNN Business'a konuşan Pannell, takipçilerinden kendisine ait diğer sosyal medya uygulamalarını takip etmelerini istedi.



Pannell aynı zamanda takipçilerinin de panik durumda olduklarını belirtti.

TikTok ise "Virginia'daki sunucularımızda normalden daha yüksek trafik nedeniyle geçici hizmet kesintilerine neden olduğu" açıklamasını yaptı.