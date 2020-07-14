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ABD'de “TikTok” paniği! Trump duyurdu...

Başkanı ’ın uygulaması 'u yasaklayabileceği mesajı sonrası yüksek takipçili uygulama kullanıcıları panikledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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ABD'de “TikTok” paniği! Trump duyurdu...

Başkanı , 'in koronavirüs sürecini yönetiş şekline misilleme olarak yönetiminin ABD'de kısa video uygulaması 'u yasaklamayı değerlendirdiğini söylemişti.

Gelişmelerin ardından uygulamada 2 milyonun üstünde takipçiye sahip olan Parker Pannell, beğeni ve görüşlerin sıfıra döndüğüne yönelik arkadaşından aldığı bir çağrı sonrası takipçilerine canlı yayın açtı.

CNN Business'a konuşan Pannell, takipçilerinden kendisine ait diğer uygulamalarını takip etmelerini istedi.

Pannell aynı zamanda takipçilerinin de panik durumda olduklarını belirtti.

TikTok ise "Virginia'daki sunucularımızda normalden daha yüksek trafik nedeniyle geçici hizmet kesintilerine neden olduğu" açıklamasını yaptı.

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