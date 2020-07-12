Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı dörtlü şer ittifakı
Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'de attığı adımlara karşı Fransa, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin 4'lü bir koalisyon oluşturmak için çalışma başlattığı belirtildi.
ürkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı 4 ülkeyi harekete geçirdi. Başta Yunanistan olmak üzere Güney Kıbrıs, Fransa ve aralarında İtalya'nın da olduğu ülkelerin oluşturacağı 4'lü koalisyonla; limanların kullanımı kolaylaşacak, ortak tatbikatlar yapılacak.
Ülkelere ait şirketlerin Doğu Akdeniz'de yapacağı doğalgaz aramalarında güvenliği sağlanacak.
Rum medyası, 4'lü koalisyon kurma çalışmasına İsrail'in destek verdiğini ifade etti.
ANASTASİADİS'TEN ATİNA'YA ZİYARET
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de salı günü Atina'ya ziyaret gerçekleştirecek. Anastasiadis'in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yapacağı görüşmenin tek gündeminin Türkiye olacağı ifade edildi. Rum medyasına göre Anastasiadis ile Miçotakis arasında yapılacak görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı bölgede yaşanabilecek senaryoların görüşüleceği belirtiliyor.
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