Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum: Libya'nın bölünmesine karşıyız
Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Libya krizinde beklentilerinin bu ülkenin bir an önce barış ve istikrara toprak bütünlüğüne saygılı şekilde geri dönmesi olduğunu söyledi. Libya’nın bölünmesi fikirlerine kesin dille karşı çıkan Bakan Bukadum, "Biz Libya’da bölünme olmayacağını umut ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz." dedi.
İtalya'nın başkenti Roma'da dün İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüşen Bukadum, buradaki teması öncesinde, Libya krizi özelinde değerlendirmelerde bulundu.
Bukadum, Cezayir'in Libya krizine yönelik tutumu ve beklentisine ilişkin, "Bizim beklentimiz barış. Bir an önce Libya'nın barış ve istikrara geri dönmesi. Toprak bütünlüğüne, meşruiyetine ve Libyalıların seçimlerine saygılı biçimde, tek bir Libya olması, bizim beklentimiz ve bunun için de çalışıyoruz." dedi.
Libya'da darbeci general Halife Hafter'in 2018 yılında Libya'daki savaşı Cezayir'e kadar yaymayı dile getirdiği hatırlatılan Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, "Dönem dönem değişik söylemler olabilir, bu ifadelere özel dikkat sarf etmiyoruz. Bizim şu anda Libya'daki tüm taraflarla çok iyi ilişkilerimiz var. Tüm taraflarla eşit şartlarda uluslararası meşruiyet çerçevesinde görüşebiliyoruz. Biz tüm Libyalılar birlik içinde olsun istiyoruz. Biz onları, herhangi şekilde Libya'nın toprak bütünlüğünü, geleceğini, barışını ve birliğini tehlikeye atacak biçimde ayrı tutmak istemiyoruz." diye konuştu.
Libya'nın bölünmesi fikirlerine kesin dille karşı çıkan Bakan Bukadum, "Biz Libya'da bölünme olmayacağını umut ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Libya'nın bölünmesi, herkes için tehlikeli olabilir bu özellikle, Libya'ya komşu ülkeler için geçerli. Biz Libya'nın toprak bütünlüğü, birliği ve istikrarı için çalışmaya devam etmeliyiz. Bu hususlar bizim için hayati öneme sahip." ifadelerini kullandı.
Cezayir sınırına da yakın olan Vatiyye hava üssüne yapılan saldırıların kendilerini kaygılandırıp kaygılandırmadığı sorusuna Bukadum, "Biz Libyalılar için endişeleniyoruz. Biz kendimiz için kaygılanmıyoruz, kendimizi nasıl koruyacağımızı biliyoruz. Askeri açıdan bizim için sorun gözükmüyor. Biz bir an önce ateşkes olmasını diliyoruz. Bu şekilde tüm Libyalıların katılımıyla siyasi diyaloğu başlatabiliriz." yanıtını verdi.
Berlin Konferansı'ndan çıkan sonucu desteklediklerini anlatan Cezayir Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti:
"Bu çok fazla ayağı olan bir mekanizma, Afrika Birliği de var, hep beraber çalışıldı. Bu önemli bir toplantı ama Libya'ya komşu ülkelerin olmaması gibi bazı eksik noktalar vardı. Komşular olarak, Cezayir, Tunus, Mısır olarak bizim de mekanizmalarımız var. En azından aramızda fikir teatisi olabilirdi. Berlin Konferansı sonucunu destekliyoruz."
"BM LİBYA ÖZEL TEMSİLCİSİ BİR AN ÖNCE BELİRLENMELİ"
Ghassan Saleme'nin ayrılmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği görevine kimsenin atanmadığı hatırlatılan ve Cezayir'in bu konudaki hedefleri sorulan Bakan Bukadum, "Bu konuda bir hedefimiz yok. Eğer bir isim soruyorsanız isim yok. Dünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de belirttiğim gibi bizim tek amacımız, biz BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilciliği'ne en kısa zamanda yeni bir atama olması konusunda ısrar ediyoruz. Anlıyoruz ki Genel Sekreter atamanın yakında olacağını belirtiyor. Biz, Genel Sekreterin bir an önce bu atamayı yapmasını diliyoruz. Buna ihtiyacımız var. Bizim BM Libya Misyonu'na yardım etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
CEZAYİR VE ARABULUCULUK
Ülkesinin, Libya krizinde arabuluculuk müessesine yönelik tutumları da sorulan Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, şunları söyledi:
"Biz bu arayışta değiliz ancak Libyalılar arabuluculuk için bizi davet ediyor. Bin kilometreyi aşkın ortak sınırımız ve her gün sınırı kullanan çok sayıda aile var. Örneğin bizim bir Parlamento üyemizin kuzeni Libya Parlamentosunda milletvekili, yani aynı aileye mensuplar, halklar bu kadar iç içe. Biz her zaman Bingazi ve Trablus'u konuşuyoruz ama Libya'nın güneyini de unutmamalıyız. Burada sınırın iki tarafında aynı kabilelere mensup binlerce aile var, bu insanlarla aynı geleneği paylaşıyoruz. Bu bölgedeki Libyalılar ve Cezayirliler arasında ayrım yapmak zordur. Ve Cezayir'in güvenlik endişelerinden bağımsız olarak biz onlara yardım etmeliyiz. Evet Libyalılar bizden böyle bir rol üstlenmemizi istediler. Şartlar uygun olursa biz hazırız. Bunun için, koşul olarak söylemiyorum ama ateşkes yürürlüğe konmalı, dış müdahale olmamalı, silah ambargosuna saygı gösterilmeli. Mutlaka diyalogla ilerlenmeli, Libya'da askeri bir çözüm söz konusu değildir."
TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER
Hem Libya hem de ikili ilişkiler bağlamında Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, "Biz, çok defa görüştük aramızda. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan Cezayir'e bir ziyarette bulundu. Ben de mevkidaşımla çok defa görüştüm. Türkiye'deki dostlarımızla sadece Libya'daki gelişmeleri değil, ikili ilişkiler de dahil olmak üzere birçok konuyu ele aldık. İlişkilerimiz şeffaf, samimi ve gayet iyi." şeklinde konuştu.
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