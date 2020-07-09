Avrasya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısında korkunç artış
Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor. Son 24 saatte Kazakistan'da 1962, Ukrayna'da 810, Ermenistan'da 526, Kırgızistan'da 361, Özbekistan'da 277 ve Gürcistan'da 5'e yeni vaka tespit edildi.
Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1962 artarak 53 bin 21'e yükseldi. Yeni vakaların 1209'unda hastalık belirtileri bulunmuyor.
Virüsten iyileşenlerin sayısı 18 bin 209 artarak 35 bin 137'ye yükseldi, böylece vakaların yüzde 66'sı iyileşmiş oldu.
Ülkede virüsten ölenlerin sayısı 264 olarak açıklanmıştı.
UKRAYNA'DA VAKA SAYISI 51 BİNİ GEÇTİ
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 810 kişide virüs tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 51 bin 224'e çıktığını kaydetti.
Vakalardan 3 bin 682'sinin çocuk ve 7 bin 148'inin sağlık çalışanı olduğunu belirten Stepanov, sağlığına kavuşanların sayısının 665 artarak 23 bin 784, ölenlerin sayısının ise 21 artışla 1327'ye çıktığını aktardı.
Salgının hız kazanması nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadara uzatıldığı ülkede, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.
ERMENİSTAN'DA VAKA SAYISI 30 BİNİ GEÇTİ
Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 526 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 30 bin 346'ya çıktı.
Kovid-19 nedeniyle 14 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 535'e yükseldi.
Bugüne kadar 129 bin 166 test yapılan ülkede, 18 bin Kovid-19 hastası iyileşti.
Ermenistan'da 11 bin 641 hastanın tedavisi sürüyor.
KIRGIZİSTAN'DA 3 BİNDEN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 361 artarak 8 bin 847'ye ulaştığını belirtti.
Virüsten ölenlerin sayısının 4 artarak 116'ya yükseldiğini aktaran Akmatova, toplam 3 bin 53 hastanın iyileştiğini söyledi.
2 bin 600 testin yapıldığı ülke genelindeki hastanelerde 610, evinde 5 bin 68 kişinin tedavi aldığını aktaran Akmatova, hastalık belirtileri taşıyan kişilerin hemen doktora başvurmaları gerektiğini kaydetti.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Kırgızistan Sağlık Bakanlığıyla tıbbı yardım yapılması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.
ÖZBEKİSTAN'DA CAMİ VE İBADETHANELER KAPATILIYOR
Özbekistan'da vaka sayısının artması nedeniyle Kovid-19'la Mücadele Komisyonu kararıyla yarından itibaren 1 Ağustos'a kadar karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılacak.
Komisyonun dün aldığı tedbirlere ek olarak, ülkede toplu taşıma araçlarının hareketiyle iller arası araç geçişleri yasaklanacak.
Özel araçların sadece sabah ve akşam saatlerinde hareketine izin verilecek, taksilerin ikiden fazla yolcu almasına müsaade edilmeyecek.
Ülkedeki tüm ibadethane ve camilerin faaliyeti 1 Ağustos'a kadar askıya alınacak.
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 277 artarak 11 bin 259'a, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 5 artarak 47'ye çıktığı bildirildi.
Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 172 artışla 7 bin 60'a yükseldiği aktarıldı.
Bugüne kadar 1 milyon 200 bin test yapılan ülkede, 70 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 4 bin 152 hastanın tedavisi sürüyor.
Son günlerde günlük vaka sayısının belirgin ölçüde arttığı ülkede dün saptanan 422 yeni vaka, bugüne kadar tespit edilen en fazla günlük vaka oldu.
15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 1 Temmuz itibarıyla bazı tedbirler yeniden sıkılaştırılmıştı.
GÜRCİSTAN'DA VAKA SAYISI 970'İ GEÇTİ
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son bir günde Kovid-19 vaka sayısı 5 artarak 971'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 844'e ulaştı.
Bugüne kadar Kovid-19'dan 15 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, yaklaşık 4 bin 500 kişi gözetim altında tutuluyor.
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