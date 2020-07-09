ABD Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildi! Bu karar DSÖ'yü nasıl etkileyecek?

DSÖ'NÜN İMAJI OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR

Genel Direktör Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantılarında, ısrarlı sorulara rağmen ABD'yi eleştirmekten imtina ediyor, sürekli zeytin dalı uzatıyor ve kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor.

Her ne kadar Ghebreyesus'un konuşmalarındaki özgüveni dikkati çekici bulunsa da ABD'nin DSÖ'den çekilme kararının "sembolik" olarak tarihi bir adım olduğu görüşü hakim.

Kararın, Kovid-19 salgınını ele alış şekliyle zaten küresel tepkilerin odak merkezi haline gelen DSÖ'yü, "imaj" yönünden de olumsuz etkileyeceğinin altı çiziliyor. Hedef tahtası haline gelen örgüte olan güvenin sarsılabileceği dile getiriliyor.

DSÖ'yü eleştiren Brezilya ve diğer ülkelerin de örgütten çekilip çekilmeyeceği ise merak konusu.

Şimdiye kadar ABD'nin çekilmesiyle DSÖ'de oluşacak boşluğu doldurmaya ise Çin ve Rusya da dahil hiçbir ülke talip olmadı.