Son dakika: Suudi Arabistan hac için sağlık protokolü yayınladı
Suudi Arabistan bu sene yapılacak olan hac organizasyonunda korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler hakkında sağlık protokolü yayınladı.
Bu sene korona virüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan hac organizasyonunda yurt dışından gelen hacı adaylarını kabul etmeyeceğini, sadece yurt içinde yaşayan hacı adaylarına izin vereceğini duyurmuştu.
YENİ TEDBİRLER AÇIKLANDI
Hac ve Umre Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle bu sene kısıtlı yapılacak olan hac organizasyonunda alınan tedbirler açıklandı. Bakanlık, hacı adaylarının ve çalışanların maske takmasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Hac Bakanlığı, Mina, Müzdelife ve Arafat'ta, 50 metrekarelik alana sahip çadırlarda en fazla 10 kişinin olacağını, şeytan taşlamada kullanılacak olan çakılların önceden dezenfekte edilip paketler içinde dağıtılacağını ifade etti.
Bakanlık, tavaf ve say alanlarında hacıların her kata dağılacağını ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak, hareket edileceğini açıkladı.
CEMAATLE NAMAZA İZİN
Hac Bakanlığı, Kabe ve Hacerul Esved'e dokunmanın ve öpmenin yasaklandığını aktarırken, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde cemaatle namaza izin verildiğini açıkladı. Bakanlık, zemzem ve içme sularının ise pet şişelerde kişilere özel olacağını ifade ederken, korona virüse yakalananların hac ibadetini tamamlamasına izin verileceğini açıkladı. Hac Bakanlığı, virüse yakalananların kendileri gibi şüpheli olan kişiler ile ayrı bir grupta hareket ve seyahat edeceklerini ifade etti.
Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia yaptığı açıklamada, hac yapacakların 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması konusunda uyarıda bulundu.
Öte yandan, Suudi Arabistan'da toplam korona virüs vaka sayısı 213 bin 716'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 968'e ulaştı.
Kaynak: İHA
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