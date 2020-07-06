06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e taziye mesajı

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e taziye mesajı

, 'nin orta ve güney bölgelerinde meydana gelen felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) orta ve güney bölgelerinde meydana gelen sel felaketinin çok sayıda can kaybına yol açtığını, yaralananlar ve kayıplar olduğunu üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ÇHC halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA