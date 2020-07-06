Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin orta ve güney bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) orta ve güney bölgelerinde meydana gelen sel felaketinin çok sayıda can kaybına yol açtığını, yaralananlar ve kayıplar olduğunu üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ÇHC halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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