05 Temmuz 2020, Pazar
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Hindistan'daki yangında 8 kişi hayatını kaybetti

'daki mum fabrikasında çıkan yangın, dünya gündemine oturdu. Başkent Yeni Delhi'nin yakınındaki Gaziabad şehrindeki yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.07.2020
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Hindistan'daki yangında 8 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye komşu Gaziabad şehrindeki mum fabrikasında çıkan yangında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hint basınındaki haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Gaziabad'daki mum fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangında biri çocuk, 6'sı kadın 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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