ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
Koronavirüsün merkezi haline gelen ABD'de her geçen gün yüzlerce kişi hayatını kaybediyor. Ülkede salgından en çok etkilenen eyalet New York olurken, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 132 bin 331 oldu
ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak, 132 bin 331 oldu. ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 45 bin 510 artarak, 2 milyon 936 bin 890'a ulaştı.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 219 artarak, 132 bin 331'ye çıktı.
EN FAZLA ETKİLENEN EYALET NEW YORK
Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 578 bin 376 vakayla Brezilya, 681 bin 251 vakayla Rusya ve 675 bin 453 vakayla Hindistan izliyor.
Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.
New York'ta şimdiye kadar 421 bin 637 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 215 kişi hayatını kaybetti. New York'u 256 bine yaklaşan vakayla California ve 195 bini geçen vakayla Texsas takip ediyor.
ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 36 milyon 965 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 260 bini geçti.
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