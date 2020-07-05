05 Temmuz 2020, Pazar
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Suudi Arabistan’da koronavirüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 58 can kaybının yaşandığı, ölü sayısının 1916'ya yükseldiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.07.2020
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Suudi Arabistan’da koronavirüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, 3 bin 580 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 209 bin 509'a çıktığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'da toplam iyileşen hasta sayısının da 145 bin 236 olduğu ifade edildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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