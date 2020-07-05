Afrika'da corona virüs nedeniyle gerçekleşen ölüm sayısı 11 bini aştı
Corona virüs, dünya üzerindeki yayılımını sürdürüyor. Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 510 artarak 466 bin 168'e ulaştı.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 197 artışla 11 bin 117'ye çıktı.
Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 3 bin 280 ölümle Mısır'da görülürken, Güney Afrika'da 3 bin 26, Cezayir'de 946 kişi hayatını kaybetti.
Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.
Güney Afrika, 187 bin 977 vaka ile salgının en fazla tespit edildiği ülke oldu. Bu ülkeyi, 74 bin 35 vaka ile Mısır, 28 bin 167 vaka ile Gana izledi.
Afrika'da, iyileşen hasta sayısı da 224 bin 808 oldu.
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