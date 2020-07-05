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Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten dolayı 523 kişi hayatını kaybetti

’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 523 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 30 bin 366’ya yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.07.2020
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Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten dolayı 523 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 523 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 30 bin 366'ya yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 523 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 30 bin 366'ya yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 6 bin 914 artarak 252 bin 165'e çıktı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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