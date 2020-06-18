Son dakika: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı açıklandı
Son dakika haberleri... Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Ülkede vaka sayısı her geçen gün artarken, salgına yakalananların sayısının 80 bin 412'ye yükseldiği belirtildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 80 bin 412'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 83 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vakalarından 44 bin 333'ü iyileşti, hayatını kaybedenlerin sayısı 1674 oldu.
Bugüne kadar toplam 1 milyon 200 bin 736 test yapıldı.
En fazla vaka ve ölüm Western Cape, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Eğitimin yeniden başladığı Western Cape'de 100 öğretmen ve 1800 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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