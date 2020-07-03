Son dakika: Macron duyurdu! İşte Fransa'nın yeni başbakanı!
Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Jean Castex'i Fransa'nın yeni başbakanı olarak ilan etti.
Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Jean Castex'i Fransa'nın yeni başbakanı olarak ilan etti.
detaylar gelecek
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