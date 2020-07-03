03 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Macron duyurdu! İşte Fransa'nın yeni başbakanı!

Son dakika haberi... Macron, 'i Fransa'nın yeni başbakanı olarak ilan etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2020
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Son dakika: Macron duyurdu! İşte Fransa'nın yeni başbakanı!

Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Jean Castex'i Fransa'nın yeni başbakanı olarak ilan etti.

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