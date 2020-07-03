Son dakika: AB koronavirüs tedavisinde Gilead firmasına ait remdevisir kullanımını onayladı

Avrupa Birliği (AB) koronavirüs (Covid-19) tedavisinde Amerikan ilaç firması Gilead tarafından üretilen remdesivirin kullanımını onayladı.

REMDESİVİR TEDAVİSİ NEDİR?

Nisan ayında binden fazla kişinin dahil olduğu uluslararası bir araştırma Remdesivir'in COVID-19 hastalarında iyileşme süresini 15 günden 11'e düşürdüğünü, yani tedaviyi ortalama dört gün kısalttığını ortaya koymuştu. Ölüm oranlarında ise çok düşük bir gerileme sağladığı ve istatiksel açıdan bir gösterge sayılamayacağı kaydedildi.

ABD'de Mayıs başında bazı hastanelerde Remdesivir ilacının COVID-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmişti.

Remdesivir aslında Ebola hastalığına karşı geliştirilmiş ancak bu hastalığa karşı kısmen yarar sağlayabildiği saptanmıştı.