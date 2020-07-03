Son dakika: Suudi Arabistan'a tehdit! Kraliyete ait kurumları vururuz
Son dakika haberi... Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a kritik bir uyarıda bulundu. Husiler, ülkede kraliyete ait kurumları ve askeri noktaları vurmakla tehdit etti.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin çok özel nitelikli operasyonlar düzenleyeceğini duyurmasının ardından Saba haber ajansına açıklamalarda bulundu.
"KRALİYETE AİT KURUMLARI VURURUZ"
Seri konuşmasında "Yemen'e ve 5 yıl boyunca sivilleri perişan edilen Yemen halkına düşmanlık yapanlara karşı mızrak başı olan kuvvetlerimiz, Suudi Arabistan içlerindeki askeri noktaları ve Kraliyete ait kurumları hedef almayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
Husiler, koalisyon güçlerini geçen çarşamba ülkenin kuzeyindeki Sade kentine düzenlediği hava saldırılarında sivilleri öldürmek, eski başkent Sana'da da tıbbi malzeme depolarını bombalamakla suçluyor.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye'den BMGK'ya uyarı: BAE savaş suçu işliyorlar!
- Türkiye koronavirüs hastası Türk çifti ülkeye getirdi
- İkinci dalganın arkasından rezalet çıktı!
- O ülkedeki ölü sayısı 44 bine yaklaştı
- İsviçre vatandaşlarına 29 ülke için kısıtlama getirdi! Türkiye İsviçre'nin listesinde var mı?
- Kolomb'un ABD'deki heykeli kaldırıldı
- ABD'de çarpıcı anket sonucu: Evanjelikler Donald Trump'a desteği azalttı
- Berger'den yalan haberlere tepki
- ABD’de siyahi kadına yumruklu saldırı!
- ABD'den Hafter'e petrol uyarısı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: TÜİK Haziran 2020 enflasyon oranı nedir? 6 aylık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon rakamları ne oldu?
- Son dakika: Kira artış oranı 2020 Temmuz ayı ne kadar oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama
- BİM aktüel 3 Temmuz 2020 kataloğu! Boyun tipi fan dikkat çekiyor! İşte BİM market cuma kampanyaları
- Hayırlı Cumalar! En yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Resimli kısa ve öz cuma mesajları
- Dev kampanya! BİM'de cuma gününe o ürünler damga vuracak! İşte 3 Temmuz 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu
- Heyecan dorukta! Memur zam oranı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?
- AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? Sınav girişi nasıl yapılır?
- TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Erzincan kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Netflix'ten Eltilerin Savaşı sürprizi! Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? İşte tarihi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?
- ALES/1 yeni başvuru tarihi ne zaman? ALES ücreti ne kadar? 2020 ALES ne zaman ne zaman?
- TOKİ Sivas Akıncılar 2. atep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama