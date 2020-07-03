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Son dakika: Suudi Arabistan'a tehdit! Kraliyete ait kurumları vururuz

Son dakika haberi... 'de destekli , 'a kritik bir uyarıda bulundu. Husiler, ülkede kraliyete ait kurumları ve askeri noktaları vurmakla tehdit etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Son dakika: Suudi Arabistan'a tehdit! Kraliyete ait kurumları vururuz

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin çok özel nitelikli operasyonlar düzenleyeceğini duyurmasının ardından Saba haber ajansına açıklamalarda bulundu.

"KRALİYETE AİT KURUMLARI VURURUZ"

Seri konuşmasında "Yemen'e ve 5 yıl boyunca sivilleri perişan edilen Yemen halkına düşmanlık yapanlara karşı mızrak başı olan kuvvetlerimiz, Suudi Arabistan içlerindeki askeri noktaları ve Kraliyete ait kurumları hedef almayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Husiler, koalisyon güçlerini geçen çarşamba ülkenin kuzeyindeki Sade kentine düzenlediği hava saldırılarında sivilleri öldürmek, eski başkent Sana'da da tıbbi malzeme depolarını bombalamakla suçluyor.

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