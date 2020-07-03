03 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de çarpıcı anket sonucu: Evanjelikler Donald Trump'a desteği azalttı

ABD'de çarpıcı anket sonucu: Evanjelikler Donald Trump'a desteği azalttı

'ın Başkanı olmasında büyük katkısı olan dinsel ve ideolojik aşırı sağcı Hristiyan-Evanjelik tabanın yaklaşan yeni ABD seçimleri için kararı netleşmeye başladı. Yapılan son anketlere göre Evanjeliklerin Trump'a olan desteği nisan ayına göre 6 puan geriledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2020
ABONE OL
ABD'DE ÇARPICI ANKET SONUCU: EVANJELİKLER DONALD TRUMP'A DESTEĞİ AZALTTI

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre, her 10 Evanjelik'ten 7'si hala Trump'ı desteklese de yüzde 17'si ise Demokrat başkan adayı 'e oy vermeyi düşündüğünü belirtti.

Trump, son yapılan anketlerde de Demokrat rakibi Biden'ın gerisinde kalıyor.

3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim 20 Ocak 2021'de 'da başkanlık koltuğuna oturacak.

2016 SEÇİMİNDE EVANJELİKLERİN YÜZDE 81'i TRUMP'A OY VERDİ

Pew araştırma merkezinin raporuna göre 2016 seçiminde, kendisini 'beyaz Evanjelik Hristiyan' diye tanımlayan seçmenlerin yüzde 81'i Trump'a oy verdi.

ABD Başkanı Trump, tepkiler üzerine o paylaşımını silmek zorunda kaldı ABD BAŞKANI TRUMP, TEPKİLER ÜZERİNE O PAYLAŞIMINI SİLMEK ZORUNDA KALDI

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA