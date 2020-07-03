ABD'de çarpıcı anket sonucu: Evanjelikler Donald Trump'a desteği azalttı
Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasında büyük katkısı olan dinsel ve ideolojik aşırı sağcı Hristiyan-Evanjelik tabanın yaklaşan yeni ABD seçimleri için kararı netleşmeye başladı. Yapılan son anketlere göre Evanjeliklerin Trump'a olan desteği nisan ayına göre 6 puan geriledi.
Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre, her 10 Evanjelik'ten 7'si hala Trump'ı desteklese de yüzde 17'si ise Demokrat başkan adayı Joe Biden'e oy vermeyi düşündüğünü belirtti.
Trump, son yapılan anketlerde de Demokrat rakibi Biden'ın gerisinde kalıyor.
3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.
2016 SEÇİMİNDE EVANJELİKLERİN YÜZDE 81'i TRUMP'A OY VERDİ
Pew araştırma merkezinin raporuna göre 2016 seçiminde, kendisini 'beyaz Evanjelik Hristiyan' diye tanımlayan seçmenlerin yüzde 81'i Trump'a oy verdi.
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