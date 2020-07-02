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İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 bine yaklaştı

Koronavirüsün Avrupa'daki merkezi , son vaka sayısını açıkladı. İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 995'e yükseldiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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O ÜLKEDEKİ ÖLÜ SAYISI 44 BİNE YAKLAŞTI

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 995'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının Twitter üzerinden yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 89 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 43 bin 995'e çıktı.

Ülkede vaka sayısı 576 artarken toplam vaka sayısı yapılan yeniden değerlendirme ile 283 bin 757 olarak açıklandı. Ayrıntıları paylaşılmayan yeni değerlendirmenin sonucu olarak ülkedeki resmi toplam vaka sayısı dün açıklanan 313 bin 483 sayısının yaklaşık olarak 30 bin vaka gerisine düşmüş oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde de ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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