02 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: Myanmar'da madende kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika haberine 'da yeşim taşı çıkartılan madende meydana gelen göçük nedeniyle en az 50 kişi hayatını kaybetti. Göçüğün altında halen 200'den fazla madencinin olduğu bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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ÜLKEDE FACİA: EN AZ 50 ÖLÜ

'da aşırı yağışların ardından bir madende göçük meydana geldi.

İtfaiye tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin kuzeyinde bir yeşim taşı madenindeki göçükte şimdiye kadar en az 50 madencinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ayrıca göçüğün altında 200'den fazla işçinin bulunduğu bildirildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Myanmar'ın Hpakant bölgesindeki madenlerde sık sık kazalar meydana geliyor.

Kontrollerin yetersiz olduğu bölgede çok sayıda göçük yaşandı.

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