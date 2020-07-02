Tepkilerin ardından Yeni Zelanda’da Sağlık Bakanı istifa etti
Yeni Zelanda Sağlık Bakanı David Clark, COVID-19’la ilgili karantina kurallarına uymadığı ve sorumluluğu astlarına fatura ettiği için gelen tepkiler üzerine istifa etti.
Yeni Zelanda Sağlık Bakanı David Clark, kendisinin de onayıyla çıkarılan 4'üncü seviye karantina kurallarını ihlal ettiği için gelen tepkiler üzerine görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Clark, pandemi sürecinde bir kaç kez, COVID-19'la ilgili karantina kurallarını çiğnedi. Önce Dunedin yolunda dağ bisikleti kullandığı, daha sonra da ailesini şehirdeki plaja götürdüğü ortaya çıktı.
Haberlerin ortaya çıkmasından sonra Başbakan Jacinda Ardern, normal şartlar altında Clark'ı görevden alması gerektiğini, ancak kriz müdahalesinde süreklilik ihtiyacı nedeniyle pozisyonda tutmak zorunda kaldığını itiraf etti. Ancak Clark'ın hatalarda sorumluluk almak yerine faturayı Sağlık Genel Müdürü Ashley Bloomfield'e yıkması kamuoyunu öfkelendirdi. 2 binden fazla Yeni Zelandalı, Clark'ın görevden alınması için dilekçe imzaladı.
Tepkilere daha fazla dayanamayan Clark, bu sabah ilk kez sağlık sisteminde alınan tüm kararlardan sorumlu olduğunu söyledi. Gelen tepkiler üzerine Başbakan Ardern'e istifasını verdiğini açıkladı. Başbakan Ardern, Clark'ın istifasını kabul etti. Chris Hipkins'i yeni Sağlık Bakanı olarak görevlendirileceğini açıkladı. Ardern; "Sağlık liderliğimiz Yeni Zelanda halkının güvenine sahip olmalı. David'in bana söylediği gibi, ekibin ihtiyaçları bireysel olarak kendisinden önce gelmeli" ifadelerini kullandı.
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