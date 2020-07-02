Korkutan açıklama: Yeni virüs nefes borusuna saldırıyor
Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün bütün dünya sistemini altüst etmesinin ardından şimdi de domuzdan insana geçen yeni bir virüs keşfedildi. Çinli bilim adamları, yeni virüsün insanların nefes borusuna saldırdığını ve domuz gribinden daha tehlikeli olduğunu duyurdu.
ünyada koronavirüs salgını bitmeden, Çin'den yeni bir virüs haberi geldi. Söz konusu habere göre G4 EA H1N1 adlı verilen yeni virüsün, 2009'da Meksika'da ortaya çıkan ve dünya çapında yaklaşık 800 bin kişiye bulaşan domuz gribine yol açan H1N1 virüsüyle benzer yapıda olduğunu saptandı.
Yeni olması nedeniyle insanların bağışıklığının bulunmadığı patojenin mutasyon geçirme ve hızla yayılma riskine vurgu yapan araştırmacılar, domuz çiftliklerinde çalışanların kanında yüksek oranda virüse rastladı.
Forbes'un sağlık muhabiri Bruce Y. Lee, çalışmada yer alan bilgiler doğrultusunda pandemiye işaret eden sebepleri yazdı.
"İNSANIN NEFES BORUSUNA BAĞLANIYOR"
Söz konusu çalışma, virüsün kendini insan hücrelerine bağlayabildiğini de gösteriyor. Üstelik bu hücreler trakea diye bilinen nefes borusunda bulunuyor. Bu da trakeayı oluşturan hücrelere bağlanabilen bir vürüsün daha sonra ciğerlere inebileceği anlamına geliyor.
"SOLUNUM YOLUNDAKİ HÜCRELERİ ENFEKTE EDİYOR"
Çalışmayı yürüten bilim insanları, insan bronşlarını ve alveolleri kaplayan hücreleri, laboratuvar ortamında virüsle bir araya getirdi. Bunun sonucunda virüsün hücreleri enfekte edebildiği ortaya çıktı.Virüsün hücreyi enfekte etmesi, o hücrenin tüm mekanizmalarını ele geçirebildiği ve kendini kopyalamak için kullanabildiği anlamına geliyor.
"SOLUNUM YOLUYLA YAYILIYOR"
Enfekte olan bir yaban gelinciğinin, solunum damlacıkları veya doğrudan temas yoluyla virüsü diğer yaban gelinciğine bulaştırdığı görüldü.
Yaban gelincikleri, ilk bakışta insanlı deneyler kadar etkileyici görünmeyebilir. Ancak bilim insanları, grip virüsüyle ilgili laboratuvar çalışmalarında genellikle yaban gelinciklerini kullanıyor. Çünkü bu hayvanlar, akciğerlerinin çalışma biçimi, hücre reseptörleri ve grip virüsü kaptığında gösterdiği semptomlar konusunda insanlara çok benziyor.
"DAHA BULAŞICI"
Çalışmanın son kısmında araştırmacılar, 2016 ve 2018 yılları arasında 15 farklı domuz çiftliğinde çalışan işçilerden örnekler topladı.
Testler sonucunda çalışanların yüzde 10,4'ünde antikor bulundu ve bu kişilerin G4 suşuyla enfekte olduğu sonucuna varıldı. G1 virüsü için yapılan testlerde bu oran, yüzde 6,5'te kaldı. Bu da G4 virüsünün sefeli G1'den daha bulaşıcı olabileceğini düşündürüyor.
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