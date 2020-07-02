Kristof Kolomb'un ABD'deki heykeli kaldırıldı
ABD'de protestolarda saldırıların hedeflerinden biri de Kristof Kolomb heykelleri oldu. Ohio eyaletinin başkenti olan Columbus’un Belediye Başkanı Andrew Ginther, saldırıları karşı tedbir olarak Kristof Kolomb'un adının verildiği şehirdeki heykelini kaldırttı.
Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb'un heykeli, ABD'de isminin verildiği Columbus şehrinden kaldırıldı. Aynı zamanda, Ohio eyaletinin başkenti olan Columbus'un Belediye Başkanı Andrew Ginther, "bölünme ve baskının sembolü" olarak tanımladığı İtalyan kaşifin heykelinin güvenli bir depoya kaldırılacağını belirtti.
Ginther, vinç yardımı ile yerinden sökülen büyük heykelin yerine neyin konulacağına şehrin sanat komisyonunun çalışması sonrasında karar verileceğini, şehrin mührü ve bayrağı üzerindeki sembollerin de tekrar gözden geçirileceğini bildirdi.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA BİR HEYKEL KALDIRILDI
Columbus şehrinde aynı isimle kurulan bir yüksekokul da geçen hafta Kolomb'un heykelini kaldırmıştı.
Ayrıca, Ohio eyalet binasının yakınında bulunan bir diğer Kolomb heykelinin akıbetinin de 16 Temmuz'da yapılacak toplantı ile belirleneceği açıklandı.
ABD'de George Floyd'un gözaltı esnasında öldürülmesi üzerine başlayan ve siyahi Amerikalıların haklarını arama mücadelesine dönüşen protestolar esnasında, özellikle kölelik taraftarı konfederasyon liderlerinin ve Amerika'dan Avrupa'ya köle ticaretinin başlamasına öncülük eden tarihi kişiliklerin heykellerine yönelik saldırılar gerçekleşti.
Amerika kıtasını keşfi sırasında yerli halkı katlettiği gerekçesiyle, sömürgecilik karşıtlarının sık sık gündemine gelen Kolomb'un çok sayıdaki heykeli de gösterilerde boyandı veya yıkıldı.
Irksal adaletsizlik konusunda son haftalarda ülke çapında yapılan tartışmalarda, kaşiflere atfen yapılan anıtlarla ''yerli halkların yok edilmesine yönelik düşüncenin onurlandırılması'' eleştiriliyor ve söz konusu heykellerin kaldırılması fikri yaygınlaşıyor.
YILLAR ÖNCE DE SALDIRI OLMUŞTU
Önceki yıllarda da Kolomb heykeline saldırılar olmuştu
Boston'da 2006'da da Kolomb heykelinin başı kırılmış, 2015'te ise ırksal ayrımcılık üzerine yapılan protestolarda aynı heykel kırmızıya boyanmış ve üzerine "Siyahi hayatlar önemlidir." yazılmıştı.
En son Floyd gösterileri kapsamında da şehir meydanındaki Kolomb heykelinin başı kesilerek büstünün yanına bırakılmıştı.
Geçen ay da Virginia eyaletinde düzenlenen Floyd gösterilerinde protestocular Kolomb heykelini kırıp göle atmıştı.
Amerika'nın keşfinde büyük rol oynadığı kabulüyle her sene yapılan ''Kolomb Günü'' kutlamalarına ABD'nin bazı eyaletlerinin katılmadığı biliniyor.
Özellikle Amerikan yerli halkı ve siyahi Amerikalılar, Atlantik ötesi köle ticaretini başlatan kişi olarak gördükleri Kolomb'a karşı aynı gün "Yerli Halklar Günü" adıyla karşıt kutlama yapıyor.
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