AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den yalan haberlere tepki
Dezenformasyon Çağında Gazetecinin Rolü toplantısında yalan haberleri hedef alan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Yanlış ve teyit edilmemiş bilgi, bilgi değildir." dedi.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, yanlış ve teyit edilmemiş bilginin bilgi olmadığını belirterek "Çarpıtılmış bilgiyle basın özgürlüğü uyuşmaz. Haber özgür ama doğru olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Berger, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasınca (MTSO) düzenlenen "Dezenformasyon Çağında Gazetecinin Rolü" toplantısına video konferans ile katıldı.
"ÇARPITILMIŞ BİLGİYLE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ UYUŞMAZ"
Gazeteciliğin niteliğini ve güvenilirliği artırma yönünde çalışmalarının olduğunu ifade eden Berger, demokraside gazeteciliğin önemli olduğunu kaydetti.
Dezenformasyonu ortadan kaldıracak şeylerden birinin de şeffaflık olduğuna değinen Berger, şunları kaydetti:
"Yanlış ve teyit edilmemiş bilgi, bilgi değildir. Çarpıtılmış bilgiyle basın özgürlüğü uyuşmaz. Haber özgür ve ama doğru olmalıdır. Avrupa'da stratejik iletişimde doğru enformasyona odaklanıyoruz. Özellikle Kovid-19 sürecinde bizler, kurumlar ne yapıyor? Bunları anlatmak zorundayız. Bizim anlatacağımız doğru bilgiler, yanlış bilgileri ortadan kaldıracaktır."
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