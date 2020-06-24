24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafı servis edildi

Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafı servis edildi

Son dakika haberine göre Dünya genelinde etkili olan (Covid-19) pandemisi nedeniyle Covid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 480 bine yaklaşırken, salgının ortaya çıktığı ’den 2'inci aşamaya geçildiği aşının ilk fotoğrafı servis edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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İŞTE KORONA AŞISININ İLK FOTOĞRAFI!

Tıbbi Bilimler Akademisi (IMBCAMS) Tıbbi Biyoloji Enstitüsü koronavirüse (Covid-19) geliştirdikleri aşının insan deneylerinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurmasının ardından aşılara ait fotoğrafları da basına servis etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün(DSÖ) duyurduğuna göre küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşılardan 6'sı Çin'de olmak üzere 8'i insanlar üzerinde deneniyor.

DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR
Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

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