Son dakika: Hindistan'da termik santralin kazanında patlama: 6 ölü, 17 yaralı
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki bir termik santralin kazanında meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Hindustan Times'ın Hint ajanslarına dayandırdığı haberine göre, merkezi hükümete ait NLC India şirketinin Cuddalore bölgesindeki termik santralin bir kazanında yaşanan patlama, sabah saatlerinde işçilerin mesaiye başladıkları esnada meydana geldi.
Cuddalore emniyet yetkilisi M Sree Abhinav, yaptığı açıklamada, patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını belirtti.
Yetkililer, yaralıların, eyaletin başkenti Chennai'deki bir hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.
Patlamanın ardından yangınla mücadele ekipleri olay yerinde kurtarma operasyonuna başlarken, içerde mahsur kalan işçiler olabileceğinden endişe ediliyor.
NDTV kanalının haberine göre, termik santralden bir yetkili, "Kazan faaliyette değildi. Olayın sebebini araştırıyoruz." dedi.
Devlet tarafından işletilen NLC'ye ait santralde, mayıs ayında diğer bir kazanın patlaması sonucu 8 işçi yaralanmıştı.
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